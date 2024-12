Pamela Franco se pronunció sobre ausencia de Cueva en primera comunión de su hija | VIDEO

Pamela Franco y Christian Cueva reaparecieron juntos en una emisora radial y no dudaron en compartir algunos detalles de su vida en pareja.

Durante la entrevista, ambos señalaron que la confianza y la comunicación son pilares fundamentales en su relación. Además, se mostraron firmes al declarar que no perdonarían una infidelidad bajo ninguna circunstancia.

“No (perdonaría una infidelidad), pero siento que son cosas que se hablan muy internamente, si es que pasa algo en la vida”, expresó el exseleccionado nacional.

Además, al término de la entrevista, Pamela fue consultada sobre la ausencia de 'Aladino en la primera comunión de su hija, a la que solo asistió Pamela López.

“Yo no voy a hablar un tema que no me compete a mí… al final la vida privada y la verdad de cada uno solamente queda detrás de...”, concluyó.

