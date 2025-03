Pamela Franco arremete contra Dorita Orbegoso: "Le gusta vivir del pasado, yo vivo mi presente"

Pamela Franco fue consultada recientemente sobre las declaraciones de Dorita Orbegoso en una entrevista para el programa ‘América Hoy’. Sin embargo, lejos de avivar la controversia, la cantante dejó en claro que está enfocada en su presente y no en disputas del pasado.

“No necesito recordar el pasado porque vivo mi presente. Estoy superbién ahora, trabajando bastante, con mi familia y con la gente que amo... A la gente que le gusta vivir del pasado, bien por ellos”, declaró la exintegrante de ‘Alma Bella’, dejando entrever que no permitirá que los comentarios ajenos afecten su estabilidad.

Asimismo, Franco enfatizó que no tiene interés en responder directamente a Orbegoso. “De la señora (Dorita) no quiero hablar nada porque no me importa ni me interesa”, añadió, mostrando una postura firme y desinteresada frente a la polémica.

A pesar de la aparente indiferencia de Pamela Franco, Dorita Orbegoso no tardó en responder y recordó el supuesto romance clandestino de la cumbiambera con Christian Cueva, un episodio que generó controversia en la farándula.

La tensión entre ambas se hizo más evidente durante el aniversario de Yolanda Medina, donde protagonizaron un incómodo episodio. Todo comenzó cuando Orbegoso hizo una broma en pleno escenario sobre los hombres que envían Yape por 280 soles, en alusión a la presunta infidelidad de Franco con el futbolista.

Según la propia Dorita, tras su comentario, fue víctima de insultos y señaló que la misma Pamela Franco habría llamado a su personal de seguridad. “La señora Franco se acerca, me pone el brazo y llama a su seguridad”, detalló Orbegoso.

