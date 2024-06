Lo niega. En una reciente entrevista, Pamela Franco desmintió haberle mandado una indirecta a Christian Domínguez y Karla Tarazona, quienes recientemente realizaron un ritual de amor en el programa ‘Préndete’.

“Te juro por Dios que ese video ya lo había grabado y no sabía que ellos hicieron eso”, afirmó a Trome sobre un video posteado en su cuenta de TikTok.

La cantante dijo que prefiere mantenerse al margen de especulaciones y aclaró que mientras no interfieran con su vida, no tiene problemas con las acciones de los demás. “Christian puede hacer con su vida lo que quiera. Mientras no se metan conmigo, todo bien”, agregó.

Por otro lado, Pamela aseguró que no viajó a Estados Unidos, tal como lo afirmaron algunos medios de comunicación durante estos últimos días.

“Estoy en Chimbote chambeando, pero ya me comentaron que salió en un programa que estaba por allá. ¿Qué puedo hacer? Van a especular mil cosas”, concluyó.





¡Amarre EN VIVO! Karla y Christian hacen ritual del amor y Pamela Franco se burla

Karla Tarazona y Christian Domínguez continúan alimentando los rumores de una reconciliación. En la reciente edición de ‘Préndete’, la expareja realizó el ‘Ritual del Coco’ en vivo para atraer el amor.

Junto a la vidente Bibian Arango, el líder de La Gran Orquesta Internacional y la locutora de radio bebieron un ‘elixir’ para el romance.

Este momento fue aprovechado para que la vidente lanzara bromas sobre el cantante de cumbia y la presentadora, provocando que más personas especulen sobre una reconciliación a la vista.

“Ustedes se quieren, ustedes se aman, (tomen) con mucho amor y háganlo por sus hijos”, señaló Arango.

Solo horas después de este nuevo acercamiento entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, Pamela Franco descargó toda su artillería a través de un video publicado en su cuenta de TikTok donde se burla de este tipo de supersticiones para atraer el amor de tu vida.

“¿Me pueden explicar por qué hacen brujería para que un hombre las quiera? Por favor, amiga, haz brujería para volverte millonaria”, se le escucha decir a Pamela Franco en el video





