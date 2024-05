Desde que se terminó su relación con Pamela Franco luego de su ‘ampay’ con Mary Moncada, Christian Domínguez ha sorprendido a más de uno al mostrarse bastante cercano a Karla Tarazona, un vínculo que ha despertado rumores de una posible reconciliación.

Como era de esperarse, la cantante de cumbia no es ajena a esta situación y recientemente decidió romper su silencio sobre los ‘coqueteos’ del padre de su hija con la conductora de ‘Préndete’.

“En ese tema no tengo nada que opinar porque no me interesa y estoy enfocada en mis cosas (¿No te incómoda?) La verdad, no”, fue la contundente respuesta de la exintegrante de Puro Sentimiento.





¿Pamela Franco trabaja para Christian Domínguez?





La cantante de cumbia también aprovechó para pronunciarse sobre su vínculo laboral con el padre de su hija, y aclaró que viene gestionando la documentación respectiva para que su orquesta no dependa de su expareja.

“Comentaron que era su trabajadora y nada que ver. Las cosas se están resolviendo de una manera tranquila hasta el momento. Estoy muy enfocada en mi trabajo y hay cositas de las que hay que desprenderse y lo estoy haciendo. Justo en esta semana estoy resolviéndolo para finalizar cualquier vínculo laboral con él. Nosotros no tenemos absolutamente nada más que un vínculo de padres”, contó.





