"Faltoso": Pamela Franco rompe su silencio sobre el ampay de Christian Domínguez en su auto | VIDEO

Pamela Franco sorprendió al público al incursionar en el mundo digital con su nuevo podcast Doble Sentido, en el que comparte conducción con Roxana Molina y Andrea San Martín. En su episodio inaugural, la cantante de cumbia no dudó en hacer referencia al polémico ampay de su expareja, Christian Domínguez, captado en su camioneta.

Durante una dinámica de preguntas picantes, se les consultó a las conductoras si preferían situaciones en un auto o en un ascensor. Franco, confesó haber tenido experiencias en un carro, pero evitó ahondar en el tema debido a su conexión con un episodio controvertido de su vida personal.

“Uno 'yala' y el otro me falta. Me falta el ascensor, me falta el ascensor. (...) No hablemos de eso (carros). Antes que se burlen de mí, me burlo yo misma, chicas”, expresó la artista, provocando risas entre sus compañeras, quienes entonaron la canción ‘Mi auto era una rana’ en alusión al escándalo mediático protagonizado por Domínguez.

El momento tomó un giro inesperado cuando la producción intentó reproducir la mencionada canción, pero por error sonó Cómo se mata el gusano, lo que generó la incomodidad de Pamela. “Ese DJ me parece faltoso. Esto es una falta de respeto”, dijo con evidente molestia.

Además, durante la emisión, respondió preguntas sobre relaciones pasadas y la posibilidad de un reencuentro con un ex. “Dependería de la relevancia de esa persona en mi vida y de cómo terminó la relación”, señaló, dejando abierta la posibilidad de revivir una historia amorosa bajo ciertas condiciones.

