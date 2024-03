Pamela Franco y Christian Domínguez reaparecieron en el mismo evento en Ayacucho tras el escándalo de infidelidad del conductor de ‘América Hoy’, sin embargo, los artistas decidieron no compartir escenario y evitaron verse las caras frente al público.

Un equipo de ‘Magaly TV: La Firme’ llegó hasta la provincia de Huamanga y conversó con los trabajadores del área de marketing del evento, quienes revelaron que la exintegrante de Alma Bella puso como condición en su contrato no cruzarse con el líder de La Gran Orquesta Internacional en ningún momento.

“(Pidieron) Estar separados, no se querían juntar. No estuvieron en el mismo hotel ni en el mismo camerino. No se han podido ver, pero la intención era juntarlos”, reveló uno de los organizadores.

Tal como muestran las imágenes, Pamela Franco hizo su ingreso al local 20 minutos después de la salida de su expareja y padre de su hija. Durante su show, la cantante de cumbia aprovechó para gritar su soltería a los cuatro vientos.





