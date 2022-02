La cantante de ‘Puro sentimiento’, Pamela Franco contó que Christian Domínguez tiene fecha límite para casarse con ella, porque no lo piensa esperar toda la vida.

Así lo aseguró en ‘América Espectáculos’, donde el líder Gran Orquesta Internacional aprovechó las cámaras para agradecer a su pareja por haber interpretado un tema complicado en ‘América hoy’ para darle una sorpresa por el Día de San Valentín.

“Mi amorcito renegaba con la canción, me decía: ‘No me aprendo esta canción, no la voy a hacer’, no quería grabarla ni cantarla, no sabía para qué era. Le dije: ‘Amor, no te molestes por gusto, no la hagas’, y ahora que sepa que era por eso (para cantársela el 14 de febrero) y que lo haya intentado y lo haya hecho me genera (amor)”, señaló Christian Domínguez.

Por su lado, Pamela Franco sorprendió al intérprete de cumbia señalando que tiene fecha para pedirle la mano porque no quiere esperar mucho tiempo para que se celebre ese gran evento.

“Ya le he dado fecha, ya le he dicho si no mucho espero”, advirtió Pamela y agregó estar feliz de haber formado una familia con el cantante: “Es un mundo muy grande que estamos conociendo juntos y él tiene mucha paciencia porque tengo mucho carácter”.

