Arde Troya. Pamela López no dudó en presentar pruebas que desmarcarían a Pamela Franco , quien aseguró no conocer a Christian Cueva , pese a que se evidenció el depósito de 280 soles por parte del futbolista a la cumbiambera el pasado 31 de enero de 2024.

La esposa de Christian Cueva insistió a la expareja de Christian Domínguez conocer detalles sobre la amistad que la une con el deportista; sin embargo, esta lo negó rotundamente. Incluso, durante la llamada, Pamela Lopéz reveló que ambos habrían estado juntos en Huanchaco para el Año Nuevo 2019.

“También era mujer parida, también estaba dando de lactar cuando me dijeron que tú estabas con mi marido en Huanchaco en Año Nuevo y que te veías con mi marido en Chimbote”, le refutó, pero Pamela Franco lo negó tajantemente.





“Eso es totalmente mentira, yo no he estado con Huanchaco, jamás”, advirtió. Sin embargo, usuarios no dudaron en delatar a la cantante, quien tenía imágenes junto a la agrupación de Alma Bella en Huanchaco, justo en la misma fecha que López la acusa.

