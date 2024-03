Pese a que su carrera artística continúa en ascenso, Christian Domínguez no estaría atravesando un buen momento en el ámbito personal y es que, según Magaly Medina, todo indica que se habría quedado sin un hogar donde vivir luego de su ‘ampay’ siendo infiel en el auto ‘rana’.

La conductora de ATV reveló que un equipo de su programa de espectáculos captó al líder de la Gran Orquesta Internacional durmiendo durante la madrugada dentro de su camioneta frente a la casa de Pamela Franco.

“Tenemos unas imágenes de hace unos días que parece que Christian Domínguez no tiene casa, no, no tiene casa, estaba durmiendo primero frente a la casa de Pamela Franco, parece que Pamela no lo quiso dejar entrar ni siquiera a la cama del perro, entonces se quedó afuera”, contó la ‘Urraca’.

Lo que llamó la atención es que horas después, Christian Domínguez también habría hecho lo mismo, pero esta vez frente a la residencia donde vive Karla Tarazona junto a su hijo.

“Luego para terminar en otro espacio de la madrugada se fue con su carro a las afueras del edificio donde vive Karla Tarazona y espero a que amaneciera y a que ella saliera, para de ahí él entrar al garaje para recoger y llevar a los niños al colegio”, señaló Medina.









