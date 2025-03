Pamela Franco no quiere que la culpen de ruptura entre Cueva y López

Tras el escándalo desatado por las revelaciones de Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, una de las principales aludidas salió al frente.

Pamela Franco, actual compañera sentimental del pelotero, pidió que dejen de culparla de la ruptura entre su nuevo amor y López: "Eso es lo que a mí me molesta".

Sobre el supuesto aborto que ella se habría practicado y los regalos que presuntamente le dio Cueva cuando todavía no habían formalizado una relación, la cantante manifestó que nadie tenía pruebas y espera que se lo demuestren. En este punto se dirigió específicamente a Janet Barboza, quien se ha manifestado segura de todo lo que ha afirmado.

"Las cosas que se dicen en televisión no siempre son ciento por ciento ciertas", advirtió Franco, al lado de Cueva. Ambos dieron a entender que no tomarán medidas legales contra las afirmaciones que se han conocido el último fin de semana en su contra.

Cueva y la cantante se mostraron muy cariñosos y cómplices. Cada vez que interrumpía a su pareja, le decía "disculpa, mi amor". El pelotero -que reconoció nuevamente sus errores- también aprovechó para resaltar que estaba dando lo mejor de sí mismo para mejorar como persona y profesional.

DARDO A DOMÍNGUEZ

En otro momento de su participación en el programa Doble Sentido, Franco arremetió contra Christian Domínguez, el padre de su hija, quien le fue infiel.

Franco espera que Domínguez rompa su silencio y aclare que ella no fue desleal a la relación como podría pensarse tras las palabras de López.

“El papá de mi hija también debería salir a hablar y tenerlos ‘bien puestos’, porque yo no soy una enamorada más en su vida y sabe lo que hemos vivido, cómo he sido como madre, en mi casa, con él. No merezco que él haya hecho lo que haya hecho. Al final yo sé lo que he hecho”, manifestó completamente ofuscada.

Consultada directamente sobre si fue infiel al cantante, Franco fue contundente: "Jamás".

