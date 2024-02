En un momento de profunda sinceridad, Pamela Franco decidió abordar los rumores que la rodean desde hace semanas en torno a la infidelidad de su expareja, el cantante Christian Domínguez, así como los supuestos lazos sentimentales con el futbolista Christian Cueva. La reveladora entrevista se llevó a cabo en el programa de espectáculos “Mande Quien Mande”.

La emisión, que tuvo lugar el día de hoy, prometía ser un espacio para la sinceridad y la aclaración de rumores que rodearon al artista en las últimas semanas. Pamela Franco se presentó ante las cámaras de ‘Mande Quien Mande’ para hablar sobre su supuesta relación con Christian Cueva y el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada y Alexa Samamé.

¿Cómo fue tu relación con Christian Domínguez?

A Christian lo conozco de vista hace mucho tiempo, porque yo antes estuve en ‘Alma Bella’, pero nunca tuvimos contacto. Nosotros nos vimos en un programa, en ese momento no había ningún tipo de relación amical, más bien solo había una relación laboral. Luego, el ampay que tuvo conmigo, confirmaba nuestra relación. Yo sé que fueron muy pocos días desde que iniciamos nuestra relación porque Christian había estado en una relación días anteriores. Si hubo muy poco tiempo de luto por parte mía y de él, lo siento.

¿Por qué confiaste en Christian Domínguez?

Christian llegó a mi vida en un momento bastante difícil, que estaba pasando como mujer. En ese momento nos vinculamos porque deje que entrara a mi vida. Él me ayudó un montón para salir del hoyo que estaba.

¿Lo que mostraban en redes era verdad?

Por supuesto que era verdad. Nosotros siempre hemos sido diferentes, hemos tenido muchas diferencias, pero nunca hemos tenido problemas, por eso fue una sorpresa el ampay. Aparte nosotros éramos maduros, porque siempre sabíamos lo que queríamos, por eso formamos nuestra familia.

¿Hubo indicios que te alertaron sobre una posible infidelidad?

No tuve ninguna señal porque Christian era de su trabajo a su casa. Para él primero era su familia, por eso es que no logro entender el ampay. Él siempre estuvo ahí para mí, el siempre me quiso a su lado. Los únicos días que no estábamos juntos es cuando se iba de viaje

Con él formaste una familia ¿Pensaste en ello?

Yo en varias oportunidades me moría por ser madre, cuando conocía Christian conocí a una buena persona, un buen hijo y un buen papá. Es por ello, que planeamos a nuestra hija.

¿No sientes que fue muy apresurado todo?

Pensar en eso, en estos momentos, es inútil, porque no me arrepiento, porque tengo a mi hija, porque yo siempre quise hacer madre y si tengo que pasar por todo el dolor que pase para tenerla conmigo, lo volvería a pasar.

¿Ustedes estaban juntos el día del ampay?

Nosotros estábamos haciendo nuestras cosas y regresamos de hacer las compras. Nos pusimos a ver el programa, sin saber que era él el del ampay. Él no estaba nervioso. Cuando comienzo a ver las imágenes, no tenía reacción, solo atinaba a decir ¿Christian eres tú?, lo que él atinaba a responder: ‘no’. Cuando paso todo, él se quedó viendo todo el ampay. Mi hija entró en crisis de ansiedad, preferí salir del cuarto y decidí pasar tiempo con ella, después de ello, conversamos, no lo insulte ni le grite. Aún no entiendo lo del ampay porque con Christian estábamos bien.

¿Confrontaste a Christian sobre el ampay?

Cuando lo tuve cara a cara a Christian le dije que: porque no me quiere, lo único que me dijo es que las cosas ya no eran igual. Después tuvimos una conversación, donde me dijo que yo había entendido mal, pero cuando vimos el ampay, entendí que él ya no me quería.

¿Cómo sentiste las palabras de Christian Domínguez en ‘América Hoy’? ¿Sientes que te ama?

Qué difícil. Yo siento que después de todo, siento que no me ama. Porque si me hubiera amado no me hubiera hecho todo eso, porque si me hubiera amado no hubiera hablado con ninguna de las chicas.

¿Le preguntaste a Christian Domínguez si era la única (Mary Moncada)?

Sí, me dijo que era la única. Pero no fue así, después de eso me confiesa que se ha equivocado varias veces.

¿Cómo está tu relación con Christian Domínguez?

Después de varios días y varias discusiones, conversamos y llegamos a un acuerdo con él por nuestra hija. Ahorita nos estamos enfocando en nuestra hija. Él no ha dicho si quiere recuperar a su familia, porque una persona se desespera por recuperar las cosas, pero dentro de sus planes no estoy yo.

¿Tú sigues amando a Christian Domínguez?

El amor no se va de la noche a la mañana. Es el papá de mi hija, y no podía decir que no por una cólera, porque el tiempo me ayudara a saber lo que pasara, no como pareja sino como padres. Ahorita no podría decir que no lo amo, porque sí lo amo.

¿Tú conociste a Christian Domínguez en un momento difícil de tu vida?

Yo conocí a Christian cuando termine con Christian Cueva, era un momento difícil.





Pamela Franco responde sobre su posible relación con Christian Cueva





¿Cuándo tú ves el comunicado de Pamela López, que sentiste?

Yo sabía que ella se estaba refiriendo a mí, porque ya había recibido una llamada de la señora, pero no conocía el fin de la llamada, porque no sabía de qué iba a llegar esto.

¿Conoces a Christian Cueva?

Sí, lo conozco. Lo conozco en el año 2018, porque a través de una persona me quería conocer y yo no acepte porque yo tenía otra relación, pero mi relación terminó mal y justo días después conozco a Cueva. A él me lo presentaron, hicimos una reunión donde estuve con una amiga.

¿Con qué intención fuiste?

Yo no fui con ninguna intención, porque había terminado una relación. Yo solo fui con la intención de despejarme y divertirme.

¿Qué paso en esa reunión?

Nos conocimos y estuvimos con algunas personas, compartimos y a partir de eso tuvimos contacto por medio de WhatsApp. Conversamos de muchas cosas, él era una persona graciosa, por eso mantuvimos contacto. Pero, en los mensajes, nunca hablamos sobre su familia.

¿Sabías que te quería conocer de otra forma?

Sí, porque me coqueteaba.

¿Tuviste una relación sentimental con Christian Cueva?

Sí, porque me involucre en el 2018 y estuvimos en idas y vueltas. Porque entraba en un tema de mentiras, ya que me decía una cosa, de ahí me demostraba otra cosa.

¿Qué te prometía?

Él me decía que no estaba con Pamela López, y yo tontamente le creía. Y yo solo me creía en la película, porque yo no solo estaba envuelta en el problema, porque no hubo más personas, él me dijo que había terminado con su pareja.

¿Pensaste que iba a dejar su relación?

En ese tiempo no pretendía ser la tercera, pero alguien que está involucrada en ese cuento, se creía su propia novela, te digo que es mía porque no era él. Yo creía que no era la tercera, sin embargo, me di cuenta, que era la tercera, cuarta y quinta.

¿Te arrepientes de lo sucedido?

Ahorita yo estoy acá, porque me avergüenza todo lo sucedido. Lo he venido cargando por muchos años, porque esta mochila lo cargué durante la relación con Christian, y él lo sabe. Esto no me justifica. Y también sé que hubo personas lastimadas, y ahora que soy mama entiendo mucho más lo sucedido. Y ahora miro a la cámara y le digo a la señora Pamela López que me perdone. También, pido perdón a su familia y a mi familia, porque la mía no estaba enterada y se han visto envueltas en varias cosas por mi culpa, y por mis tiempos tengo que arrastrar a mucha gente, no tiene nada que ver. Simplemente es mi error.

¿Él (Christian Cueva) te ha ayudado económicamente?

No, porque lo único que me pago fueron los pasajes, pero él no pagó ningún departamento, él no me dio nada. Si quieren que saquen o que investiguen.

¿Cómo te sientes ahora?

Era una vergüenza que cargaba por muchos años, porque no quería por vergüenza, pero ahora que la vida y el destino quiso que se supiera. Ahora me siento que me he liberado de esta carga que tuve por muchos años.

¿Sabía Christian Domínguez sobre tu relación con Christian Cueva?

Yo cuando conocí esta relación, yo llorando se lo conté. Se lo conté, porque en esta vida hay cosas que salen en televisión, y otras en privado. Yo fui un libro abierto con Christian, él fue mi confidente. Él amenazaba a Christian Domínguez. Él siempre quiso saber de mí, se averiguaba de cosas mías, inclusive estando embarazada.

¿Cuál fue el último capítulo con Cueva?

Yo hice un último viaje con Christian Cueva, porque quería que me dejará en paz, yo cerraba el vínculo, cambiaba de número y de casa, pero siempre me encontraba. No me dejaba en paz. Mi relación termina porque ya se estaba desgastando y ya me iba enterando de todo.

Cuándo te enteras de que se casa Cueva, ¿cómo lo tomaste?

Cuando se casa, yo ya no estaba con Cueva. Porque cuando se casó, sentí que la relación ya no iba más.

¿Le fuiste infiel a Christian Domínguez con Christian Cueva?

Desde mi relación con Christian Domínguez, desde el día uno, nunca le he sido infiel. Siempre lo he respetado, lo único que quería era formar mi familia. Yo nunca tuve ninguna intención de serle infiel y menos involucrarme con una persona de mi pasado que me causó daño. Es imposible que después de muchos años vuelva a cometer el mismo error. Yo cerré el capítulo cuando me alejé de esa relación y formé mi familia

¿Qué hacía Christian Cueva en la casa de tu padre?

El error era mío, él no sabía nada. Yo le he tenido que confesar a mi papá ahorita y él no entendía nada lo que sucedía. Su familia era de Huamachuco y mi familia también, mi padre solo estaba recibiendo a sus amigos, en ese video estaba su tío de Cueva. Yo no sé porque él fue a mi casa.

Tú llamaste al padre de Cueva, ¿qué le dijiste?

Yo llamé al papá de Cueva para decirle lo que había pasado, que no entendía por qué me había llamado su nuera y le dije. Lo que él me mencionó: ‘Tú no tienes nada que ver con los problemas que él tiene con ella’.

¿Porque Cueva te deposito S/. 280?

Cueva me llamó en una primera instancia, pero no entró la llamada. Pero la segunda vez, me llamó y se solidarizó conmigo tras el ampay de Christian. Yo tengo la conversación donde él me dijo, te voy a averiguar todo, parece que él sabía más las cosas que hacia Christian que yo. Mientras yo estaba en la sesión de fotos, le dije que estaba tomando una cerveza con una amiga (Fiorella), me dijo algo malo de esa persona, como diciéndome que había tenido algo con Christian Domínguez, y me dijo a entonces relájense, y ahí me dijo les invito, por eso fue el deposito 280 soles. Yo no me di cuenta, hasta que Pamela me llama y me reclama sobre el depósito.

¿Qué es lo que viene para ti ?

Trabajar en mí misma, que me dejen seguir trabajando, creciendo profesionalmente. Lo unico que quiero es seguir levantándome y poder superar todo. Ahora estoy aquí y di la cara, porque no quiero estar ahí. Discúlpenme familia, discúlpeme señora Pamela López, yo quiero seguir adelante por mi hija, porque ella me necesita. Yo quiero seguir adelante. Yo lo único que quiero es que me dé la oportunidad se salir adelante por mi hija.





