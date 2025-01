Pamela Franco: “La vida es lo mas hermoso que tenemos”

La cantante Pamela Franco retornó a los escenarios de Palmeras con un lleno total. Más de 6 mil personas se dieron cita en el Palmeras Festival, Trapiche, para formar parte de su primer concierto del 2025.

“Me siento más fuerte que nunca y agradecida con ustedes por su cariño. Son mi mejor respaldo. La vida es lo más valioso que tenemos. Por ello debemos cuidarla en todo momento. Me he caído pero también me levantado. Gracias por todo”, manifestó la cantante antes de subir al escenario.

Con más de 10 horas de show, la cumbiambera subió al escenario luego de las presentaciones de sus colegas Barrio Fino, Alexander Abreu, La Charanga Habanera y Brunella Torpoco.

El evento se desarrolló con toda normalidad y ofreciendo todas las medidas de seguridad a los asistentes. Por ello, la gente bailó,disfrutó y se emociono al disfrutar de buena música.

“Quiero que mi música siga siendo una fuente de alegría para todos mis fans. Empezar el año 2025 cantando y bailando con ustedes en el exitoso Festival Palmeras ha sido la mejor manera de seguir soñando juntos, por un 2025 lleno de éxitos para todos”, señaló la artista.

