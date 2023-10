Era el aniversario de Huánuco. ¿Cuánta gente había? “Demasiada”, recuerda sobre su debut en los escenarios. “Bájate”, le dijo en pleno concierto. Prefiere no revelar la palabra que usó, pero fue algo así como: “O te dejas de (vainas) o...”, era la voz de Nilver Huarac, uno de los nombres fuertes de la cumbia peruana, como compositor, productor y promotor. “Tienes dos opciones: subes y sonríes o agarras tus cosas y te vuelves a tu pueblo”, le dijo en voz alta para imponerse en medio del bullicio. Y ella tenía otras dos opciones: o lloraba o subía y le sonreía al público. Lo miró, quería llorar. Solo escuchó y se quedó en silencio, como cuando le das la razón a alguien. Tomó aire y volvió al escenario, de donde nunca más bajó.

Pamela Franco es contadora de profesión y cantante por tradición familiar. En Chimbote, donde nació, la música era el pan de cada día. Acaba de estrenar el mix homenaje a Los Ángeles Negros, donde actualiza en clave de cumbia los éxitos “Y volveré” y “Murió la flor”.

Pero en casa no estuvieron de acuerdo cuando pasó a las filas de la cumbia. Sus padres no le hablaron por tres meses. “Fue lo más difícil”, me dice. Su padre, músico, le advertía sobre la bohemia y las drogas que podían asediarla. “No, lo voy a hacer”, insistió. “No iba a volver a mi pueblo y decir que no pude hacer nada”, recuerda y sonríe.

-¿Qué tal tus primeros dos años como madre?

Fuerte. Es una gran responsabilidad, pero fue el regalo más grande que me dio la vida y Dios. Quedé embarazada después de cinco meses de haber perdido a mi mamá. Ella fallece un 28 de febrero, 15 días antes de que nos manden a cerrar todo por la pandemia. Estaba con dolor y con alegría. Así llevé mi embarazo. Y yo estaba en Lima, sola.

-¿Pero y el papá?

Los dos trabajamos, pero Christian (Domínguez, también cantante de cumbia) tiene una agenda… Lo positivo fue que pasamos mucho tiempo juntos. Y ahora nos repartimos con el tiempo.

-Perdón, ¿qué edad tienes?

Tengo 35 años.

-Eres más o menos joven.

¿Más o menos? Qué feo sonó (risas).

-¡Pero no pareces de 35 sino de menos!

Ya no, ya... Ya no (risas). Pero me río. A mí me encanta decir que tengo 35 años. Igual como en el peso. No me importa cuánto marca la balanza, sino cómo me veo y cómo me siento. Y hoy física y emocionalmente estoy mejor que cuando tenía 15 o 20.

-Noto que vives una felicidad serena.

La felicidad plena no existe. Si estuviera mi madre lo completaría todo. Y tengo una familia bonita.

-Vamos a la música. Acabas de estrenar el mix de Los Ángeles Negros y ellos son contemporáneos a Los Pasteles Verdes de Chimbote, donde naciste. ¿Es solo una coincidencia?

Me gustan los boleros, me gusta la música antigua, porque mi papá es cantante, músico. Mi hermano canta pasillos, boleros. Yo nací con música. La música antigua es parte de mi vida. Me levantaba a las 6 de la mañana y ya sonaba Chacalón (risas), aunque en mi casa se escuchaba de todo. Pero estudié Contabilidad y la ejercí tres años.

-Entonces, no pensabas ser cantante sino contadora.

Siempre me gustó la música. Pero desde que me levantaba todo era música, y dije no, voy a dar la contra, quiero estudiar.

-¿Por qué dar la contra?

(Risas). No sé… Me divierte. No soy terca, soy molestosa.

-¿No eres picona?

Piconaza, sobre todo cuando te dicen “tú no puedes”.

-¿Cuándo te han dicho “tú no puedes”?

Desde que estoy con Christian y el tema mediático. Ves tantos comentarios negativos…

-¿No te satura lo mediático?

Lo que pasa es que así me aleje… El tema sería ya no estar con Christian para cortar lo mediático. Y aun así, tenemos una hija.

-¿No te pesa lo mediático?

Me pesaría si fuera cierto.

-¿O uno ya se vuelve cínico?

Hay que estar en un momento de tu vida donde te sientas seguro de lo que vives, de lo que eres para que lo que te digan no te afecte. Yo sé lo que soy. Si con Christian algo va mal o fallamos, en su momento se verá.

-Y entonces, elegiste ser contadora para dar la contra.

Yo quería ser policía, amaba ser oficial, porque tenía un tío que admiraba mucho. Cuando quise serlo, me bajaron del barco mi papá y mi tío. No querían eso para mí. ¿Y ahora qué? Era lo único que quería. Y yo soy muy activa, no me gusta estar en una oficina, me gusta estar en el campo, activa. Mi primer trabajo fue en Chimbote en una empresa de mantenimiento de barcos y yo era la parte operativa. También estuve en la parte operativa de una empresa de tráileres, de harina de pescado. Yo soy así. Por eso en el escenario no puedo estar quieta. Y soy de Chimbote, tengo mi barrio (risas).

-Y en Chimbote te descubre Nilver Huarac.

Sí, por una amiga. Si no me equivoco, pasa en el momento que Leysi Suárez se va. Entonces, él fue hasta Chimbote. Yo estaba con mis amigas en un karaoke y mi amiga me dice: “Pamela, está por aquí de pasada Nilver Huarac con su equipo”. Yo estaba en plena diversión, “si quiere que venga”…, no le daba importancia. Subí a cantar, pero no para pasar casting sino porque era un karaoke. Y le gustó. Me propuso y en ese momento le dije que no, porque yo estaba por acabar mi carrera. Y entró otra chica a Alma Bella. Tiempo después yo vengo a Lima para trabajar en el diario El Peruano, y lo volví a encontrar. Él siempre me dejaba mensajes: “que te vaya muy bien”, pero siempre con respeto. Nos encontramos y hablamos.

-¿Y esa vez por qué accediste a hablar?

Estaba mal emocionalmente.

-¿Habías terminado con una pareja?

Son cositas que todo el mundo pasa, era más chiquilla. Pensé que la música me podía distraer. Y dije ya. En ese momento, se separa de Yolanda y hace su Alma Bella de Nilver Huarac Nueva Generación, donde empiezo yo cantando.

-¿Te costó adaptarte?

Primero sufría, porque yo me movía en otro ambiente. Pero el destino lo quiso, porque aguanté. Y poquito a poquito me llegó a gustar. Mi primera experiencia con público no fue tan buena, pero he sido bien chancona y después de esa vez en Huánuco me pasaba todas las madrugadas mirando a todos los grupos de cumbia.

-¿Qué te hizo persistir: el orgullo o la ambición?

Las dos cosas. No me van a ver derrotada y quería crecer en lo que ya había elegido.

-¿Y estuvo bien tu decisión?

He aprendido un montón y todavía queda mucho por aprender. Estoy contenta con la mujer que soy ahora.

AUTOFICHA:

-“Mi mamá me puso Pamela Cristle Franco Viera. Pamela Cristle era una chica policía en una película. Creo que mejor dejo la música y me vuelvo policía (risas). Tengo 35 años, nací en Chimbote. Acabé el colegio y estudié un poco de inglés”.

-“Y como contadora me titulé y soy colegiada. Acabo de lanzar el mix homenaje a Los Ángeles Negros. “Y volveré”, que es la primera canción, es un tema que canté en una actuación de primaria, la primera canción que mi mamá me hizo aprender”.

-“Creo que canto desde primer grado de primaria. Y “Murió la flor”, del mix de Los Ángeles Negros, es un homenaje a mi madre, que cada vez que la escucho y la canto me transporto a su recuerdo. Y ahora estamos viendo hacer un tema inédito”.

