Pamela Franco, quien se encuentra de gira en Europa, se comunicó con el conductor Carloncho, para aclarar que se encuentra soltera, descartando así una relación futura con Christian Cueva. Según la artista, no tiene tiempo para el amor debido a sus compromisos laborales, pero no descarta iniciar algo si conoce a un italiano.

“Me está yendo riquísimo, de verdad que el recibimiento ha sido súper bueno. Todavía empezamos el viernes 19 pero la expectativa está súper buena. Yo estoy súper feliz, de verdad que es una oportunidad muy grande para hacerme conocida como solista, algo bueno tiene que pasar”, expresó la cantante.

Pamela Franco descarta romance con Cueva en conversación con Carloncho

“Tú sabes que una mujer como yo tiene muchos pretendientes pero estoy sola, soltera y dedicándome a mi carrera, ya que tú no me hiciste caso, ya me resigné. Tú no eres mi pretendiente, yo te invitaba a salir y yo me choteabas, ni un café me aceptaste. Todo lo que me está pasando es tu culpa, Carloncho”, agregó la expareja de Christian Domínguez.

Comentó que todo lo que se dice en la prensa sobre su supuesto romance con el jugador nacional es mentira y que nadie pagó la celebración de su cumpleaños. Afirma que todo salió de su bolsillo y que se viene recuperando económicamente tras su fiesta.

“Estoy cansada pues, amigo, en un programa me ponen a uno, en otro a dos, en otro a tres, me ponen vidente, dicen un montón de cosas. Si van a hablar, que hablen, dije que tenía 1000, dije que tenía un novio que me auspiciaba. ¡Mentira! Ahorita estoy en la bancarrota, recuperando todo lo invertido en mi cumpleaños”, añadió Pamela Franco.

Antes de culminar la llamada con el locutor dijo que está buscando a un ciudadano italiano para iniciar un romance.

