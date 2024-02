Las confesiones de Pamela Franco en el programa ‘Mande quien Mande’ continúan dando qué hablar y el programa ‘Esto es Guerra’ se encargó de dar mayores detalles del detrás de cámaras de esta reveladora entrevista.

En las imágenes se ve a la exintegrante de Alma Bella bastante afectada durante el corte comercial y llorando luego de revelar que tuvo un romance clandestino con Christian Cueva en el 2018.

Al no poder controlar su crisis de llanto, la cantante de cumbia tuvo que ser asistida por el personal de salud y algunos miembros de la producción, quienes intentaron calmarla antes de salir al aire nuevamente.





Pamela Franco lo que no se vio





¿Qué dijo Pamela Franco?





La exintegrante de Puro Sentimiento aceptó que se involucró sentimentalmente con el futbolista Christian Cueva, pese a que él tenía una relación estable con Pamela López.

“Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteo y digo ‘¿qué me pasó?’. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban”, explicó.

Luego, aseguró sentir vergüenza por lo ocurrido y se disculpó con la esposa de Cueva, Pamela López.

“Es algo que me avergüenza (la relación con Cueva), es una mochila que llevo hasta en la relación con Christian (Domínguez). Fue la peor decisión de mi vida. Sé que hubo personas lastimadas, hoy que soy mamá entiendo mucho más (...) Que me perdone Pamela López”, sostuvo la artista.





