Pamela Franco vuelve a dar de qué hablar tras usar su último concierto para sincerarse con su público y confesar que no le ha cerrado las puertas al amor tras ser víctima de infidelidad por parte de Christian Domínguez.

Lejos de ponerle fin a la polémica sobre su vida amorosa, la artista desempolvó otro escándalo que hace algunos meses opacó su carrera artística, y es que se mandó con un discurso sobre el amor verdadero antes de cantar la canción favorita de Christian Cueva.

Como se recuerda, Pamela López expuso la relación clandestina que Pamela Franco mantuvo durante dos años con el jugador de la selección peruana, una acusación que la cantante reconoció públicamente entre lágrimas.

¿Qué pasó en el concierto de Pamela Franco?

En medio de su concierto, Pamela Franco dejó impactado al público al recordar la traición que sufrió por parte de una de sus parejas, una clara indirecta que sería para Christian Domínguez.

Tras ello, sorprendió aún más a los asistentes al asegurar que aún no le ha cerrado las puertas al amor y que confía en que existen hombres leales. Como si esto fuera poco, la cantante de cumbia cerró su discurso con la canción favorita de Christian Cueva, con quien ha sido vinculada varias veces tras su escándalo de infidelidad.

“Hay realmente amores que sí son bonitos, porque hay algunos que vienen así con su carita… y de ahí salen con su traición, pero no importa, porque existe en el otro lado, el amor bonito, esos hombres caballeros que te llevan detalles, que te abren la puerta del carro, que se preocupan por ti y yo por supuesto no he cerrado las puertas de mi corazón, pero ahorita somos ‘simplemente amigos y nada más’” , sostuvo la artista.





