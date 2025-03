Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez tras declaraciones de Pamela López

Pamela Franco no dudó en abordar las declaraciones de Pamela López, quien señaló a Christian Domínguez como su "informante".

La cantante de cumbia ha exigido a su expareja que aclare públicamente ciertas afirmaciones que considera falsas.

Franco desmintió rotundamente que su relación con Domínguez estuviera en crisis desde octubre, como se ha sugerido, afirmando que su vínculo se mantuvo estable hasta el día en que se hizo público el ampay del "auto rana".

Franco expresó su decepción ante la actitud de Domínguez, señalando que, dada la profundidad de su relación, esperaba una mayor honestidad y respeto.

"Debería él salir también y tenerlos 'bien puestos' porque yo no soy una enamorada más en su vida. Él sabe todo lo que hemos vivido durante la relación y como he portado como mujer con él y no me merezco que el haya hecho lo que haya hecho", declaró.

La cantante reveló que le habría gustado que Domínguez le confesara directamente sus errores al finalizar su relación, en lugar de permitir que se difundieran versiones distorsionadas.

"Domínguez yo no me esperé esto. Me hubiese gustado que para cerrar (la relación) me digas 'hice esto, esto, esto. Jamás le fallé en la relación", detalló Pamela Franco.

