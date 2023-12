Pamela Franco decidió marcar distancia de Janet Barboza y Ethel Pozo luego de su tensa entrevista en ‘América Hoy’ en la que evidenció su molestia por los chistes con doble sentido que le hicieron a Christian Domínguez y su ex Isabel Acevedo.

La cantante de cumbia ofreció una entrevista a ‘Al sexto día’ y aclaró que nunca tuvo una amistad con ambas presentadoras y que es el líder de la Gran Orquesta Internacional quien tienen una ‘relación laboral’.

“Yo nunca he tenido una relación de amistad con ellas, el que tiene una relación laboral o amical, no sé, es Christian”, dijo de forma contundente la cumbiambera.

En otro momento, Pamela Franco reiteró que no planea volver a pisar el set de ‘América Hoy’. “Donde no me sienta bien no voy a estar, mi estabilidad emocional no es negociable”, enfatizó la artista evidenciando una vez más su incomodidad.









