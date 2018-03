Pamela Anderson: “Weinstein era amenazante”

La actriz estadounidense Pamela Anderson aseguró que el productor de Hollywood Harvey Weinstein la intimidó para protagonizar la película 'Superhero Movie' en 2008.

“Él me llamó y me dijo: ‘Pequeña, tienes muchísima suerte de que te haya puesto en mi película porque no te mereces nada, y si no haces esto, nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Me asustó tanto que hice la comedia porque pensé: ‘Harvey Weinstein es la persona más poderosa de Hollywood’. Al final, solo era un matón, muy grosero, amenazante. Lo hice por coacción”, indicó la ex estrella de Baywatch en el programa Life Stories.

En otro momento, Anderson manifestó que no le causó asombro cuando Weinstein fue demandado por acoso y abuso sexual.

“Mi experiencia con él fue muy mala, así que me alegró ver cuando fue denunciado. Creo que ya había un conocimiento dentro de la industria de que ese hombre era alguien peligroso”, concluyó.