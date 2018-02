En junio del año pasado, la prensa internacional se quedó sorprendida por la repentina salida de Pamela Anderson y Adil Rami en un reconocido restaurant de Francia . Luego del encuentro, estuvieron alojados durante un fin de semana en un lujoso hotel en Mónaco.

Después de esta primicia, los rumores de una posible relación entre el futbolista y la ex 'Baywatch' se hacían más fuertes hasta que se confirmó la adquisición de una casa valuada en 3 millones de euros para la convivencia de la pareja.

En entrevista con Daily Mail, la ex conejita de 'Playboy' dijo que no se abstiene a tener relaciones sexuales antes de los partidos. "No sé si tengo algo que ver con eso", añadió Anderson.

Preguntada por la vida sexual de ambos, Pamela Anderson de 50 años, contó "el mejor sexo está en una relación comprometida. Conocer los matices y la sensualidad de alguien es lo que te hace ser un buen amante", argumentó.

Respecto a la diferencia de idiomas en la pareja, Pamela aseguró no es un tema trascendental e incluso, la edad no es problema. "Él no habla muy bien inglés y yo no hablo muy bien francés, pero ambos nos entendemos con el idioma del cuerpo".