Paloma Fiuza no soporta a Karen Dejo y este video lo confirma

Las integrantes de ‘ Esto es guerra’, Paloma Fiuza y Karen Dejo protagonizaron una fuerte pelea durante el reto de ‘Emoji Dilo’, tras este incidente la brasileña no quiso tener a su lado a la ex combatiente.

Este hecho ocurrió cuando un reportero de América Espectáculos se acercó a Karen Dejo para entrevistarla, e invitó a Paloma para que se acerque con el fin de aclarar la pelea que tuvieron ante cámaras.

Pero tal fue el fastidio que siente Fiuza hacia Dejo que no aceptó ser entrevistada a su lado. “Prefiero no estar, ni siquiera para ser entrevistada. Yo a su lado no me quedo”, dijo.

Esta actitud fue tomada con humor por la ‘retadora’, quien además restó importancia a sus palabras.

“¡Que se vaya a Brasil! Creo que juntarse mucho con la innombrable (Rosángela Espinoza) le está haciendo daño. A Paloma la desconozco. Ella debería venir con los 'retadores' para que vuelva a ser Paloma Fiuza”, señaló Dejo.