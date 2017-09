Paloma Fiuza fue acusada por los miembros del elenco de baile de su show infantil de no ayudarlos a cubrir los gastos médicos que les generó el aparatoso accidente que sufrieron el pasado 3 de setiembre, cuando se dirigían a una presentación en Cerro de Pasco.

Al respecto, Paloma Fiuza rompió su silencio y se pronunció para aclarar que ella no fue la que contrató a los jóvenes y que tenía "una relación netamente laboral" con ellos. Así, aseguró que el empresario que los contactó sí está cumpliendo con todo.

“A mí me da pena toda la situación, creo que un accidente es algo inesperado para todo el mundo, pero en todo caso yo era una contratada más porque no es mi show”, indicó Paloma Fiuza.

La garota además confesó que ella estuvo a punto de estar en el vehículo que trasladaba a los jóvenes: “Yo hubiera podido estar en esa van, pero se dio que tenía otro evento y yo iba a ir en avión. Pero después del accidente se frenó todo”.

“Siempre le pregunté (al empresario) qué había pasado y cómo estaban todos y me dijo que todo estaba bajo control (…) Me da mucha pena que salgan en televisión diciendo todo eso (que no paga los gastos médicos) y me dejan mal pero yo no tengo ninguna responsabilidad”, aclaró.

“La persona que es responsable se está haciendo cargo de todo, según tengo entendido. Les deseo que se recuperen pronto y que salga todo bien”, finalizó Paloma Fiuza.