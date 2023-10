Fuera de peligro. Paloma Fiuza sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que fue sometida a una operación tras lesionarse mientras competía en ‘Esto es Guerra’ a pocos días de la semifinal. La bailarina se viene recuperando en una clínica local.

Como se recuerda, en la última edición del reality, la brasileña vivió un angustiante momento mientras se enfrentaba a Karen Dejo. El programa se desarrollaba con normalidad hasta que la bailarina hizo un mal movimiento con la rodilla y terminó lesionándose frente a cámaras.

Paloma Fiuza no pudo evitar soltar gritos desgarradores provocando que la competencia sea suspendida de forma inmediata. En tanto, los paramédicos ingresaron al set para atender a la modelo. La integrante de los ‘Guerreros’ tuvo que ser retirada del set entre lágrimas en una silla de ruedas ante la preocupación de sus compañeros del programa.

Al pasar los días, la modelo tuvo que ser operada ya que tenía roto el ligamento y los meniscos. “Quiero empezar agradeciendo todos los mensajitos de apoyo. Contarles que ya estoy operada y que ahora me toca un camino largo de recuperación. No les voy a mentir, estaba muy asustada y creo que aún no puedo creer lo que me pasó, pero las cosas pasan por algo y ahora me toca recuperarme y estar bien”, se lee una parte del mensaje de la ex de Facundo González.

La bailarina reiteró su fortaleza y aseguró que “será una batalla más que la voy a superar”. Además, señaló que tendrá paciencia en todo el proceso que se viene.

Finalmente, la garota volvió a agradecerles a sus fieles seguidores por las muestras de apoyo desde que ocurrió su caída.

