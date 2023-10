Paloma de la Guaracha reapareció frente a las cámaras e hizo una grave acusación contra el cantante Tony Rosado. En una entrevista, la artista aseguró que el cumbiambero intentó sobrepasarse con ella hace varios años.

“Yo también he sido víctima, he sido casi violada por él. Quiso abusar de mí dentro de su carro. Eso fue hace seis años, en Santa Anita, y no lo denuncié porque me dijo ‘disculpa’” , reveló.

Paloma de la Guaracha afirmó tener pruebas de este incidente, incluyendo fotografías, que respaldan su testimonio.

“Si no tocaban la puerta del carro, él abusaba de mí porque estaba con dos amigos. Tengo fotos y pruebas, no lo puede negar” , afirmó.

Paloma de la Guaracha también se presentó en el programa ‘Préndete’ para relatar el incómodo que vivió. Además, entre lágrimas, pidió que el cantante vaya a prisión. “Creo que debe estar preso, no debe subir a un escenario ni a cantar” , señaló.