‘Paloma de la Guaracha’ difundió chats íntimos que sostuvo con el líder de la orquesta peruana “ Hermanos Yaipén ”, Javier Yaipén, en la reciente edición de “ Magaly TV: La Firme ”.

Según recalcó el personaje televisivo, el músico le pedía intercambiar fotos y videos subidos de tono a través de WhatsApp. Ante esta situación, el equipo de Magaly Medina se comunicó con Javier Yaipén para que brinde su descargo y el artista confirmó que sí tuvo conversaciones con ‘Paloma de la Guaracha’.

“Lo que pasa es que la señora me estaba vendiendo videos y yo no he podido hacer esas cosas. Ella me estaba pidiendo y yo le decía no, jamás. Yo jamás voy a estar pidiendo”, dijo.

“Ella ha querido que yo vaya a verla, pero jamás. De verdad en algún momento confié que era una amiga. Más no quería hacer daño”, añadió el líder de los “Hermanos Yaipén”.

Javier Yaipén declaró luego que ‘Paloma de la Guaracha’ difundió chats privados. (Video: ATV)

Cabe mencionar que durante esta práctica, llamada ‘sexting’, ‘Paloma de la Guaracha’ descubrió que el cantante era casado y decidió publicar su comunicación en el programa de Magaly Medina para ponerlo al descubierto.

'Paloma de la Guaracha' muestra chats hots con Javier Yaipén. (Video: ATV)

