El esperado primer concierto por el 51° aniversario del Grupo 5 en el estadio Nacional se convirtió en un evento aún más especial con el emotivo ‘debut’ de Sebastián Yaipén, el hijo Christian Yaipén. El pequeño entonó una de las canciones emblemáticas de la agrupación junto a su padre, quien no pudo contener el llanto al compartir escenario con su hijo.

Christian Yaipén se emocionó al anunciar la participación de su pequeño hijo Sebastián ante los casi 50 mil espectadores que abarrotaban el estadio. El líder del Grupo 5 se colocó frente al teclado mientras Sebastián tomaba el micrófono, listo para su debut.

“Para año nuevo yo estaba saliendo a trabajar, me para Sebastián y me dice: ‘Yo puedo cantar contigo?’ Yo le respondo: ‘Hijito, hoy no podrá ser’. Pasa el tiempo, se acercaba la fecha del Estadio Nacional y me vuelve a preguntar: ‘Papá, ahora sí puedo cantar contigo ¿no?’”, reveló ante el público.

El pequeño Sebastián entonó la canción ‘Eres mi bien’ y demostró su talento, dejando abierta la posibilidad de pertenecer a la tercera generación de la agrupación.

La emoción invadió a Christian Yaipén al ver y escuchar a su hijo cantar, lo que lo llevó a romper en llanto al culminar la actuación. Después de abrazar y besar a Sebastián, solicitó un aplauso para él.

Esto fue aplaudido por los miles de asistentes que se emocionaron al escuchar al pequeño.





