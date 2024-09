Paco Bazán envía contundente mensaje tras infidelidad de Jesús Alzamora

Paco Bazán no fue ajeno al polémico ampay de Jesús Alzamora. El presentador deportivo se mostró respetuoso respecto a la situación y reiteró que no se alegraría del sufrimiento ajeno, a pesar de que el 'Maguito' lo llamó ‘ameba’ y ‘odiador de niños’ por cuestionar el uso de un denario católico y una cadena budista.

PUBLICIDAD

MIRE: Jesús Alzamora mandó a Paco Bazán a recuperar a su familia y días después es AMPAYADO

Como se recuerda, Magaly Medina mostró imágenes donde se evidencia una presunta traición por parte de Alazamora hacia su esposa, María Paz Gonzales-Vigil.

“Yo me he enterado por las promociones. Yo recién me entero. Yo trabajo en el canal, pero en El Deportivo, en otra cancha, no en el programa de Magaly Medina”, dijo Bazán luego de ser confrontado por Erick Delgado, quien sugirió que presentador ya conocía la presunta infidelidad de Alazamora.

A pesar de los conflictos entre ambos, Paco Bazán aseguró que no comentaría sobre el ampay de Jesús Alzamora por respeto a la madre de sus hijos: “No me alegro de esto, no tengo nada que decir, soy respetuoso. Sería un imbécil de mi parte hacer un comentario desde la venganza, porque afectaría a una mujer. Tengo que empatizar con lo que puede estar sufriendo su esposa. Debo ser responsable no solo con el señor, sino con la señora”.

PUBLICIDAD

“No tengo nada en contra de ellos, como tampoco lo tuve, como lo pude demostrar en el programa en el que hablé de él”, agregó.

Bazán aclaró que no se alegra de lo sucedido entre la pareja, sino que, por el contrario, reconoce el sufrimiento de María Paz Gonzales-Vigil. “He visto lo que todos han visto, pero en esta oportunidad, porque hay un tema puntual, yo soy bruto de brutos pero también soy un tipo considerado. Quieres que yo me alegre porque el tipo se ha mostrado, porque su esposa está sufriendo, jamás”, afirmó.

Finalmente, reveló que ya envió una carta notarial a Jesús Alzamora, luego de llamarlo 'difamador', ‘ameba’ y ‘odiador de niños’ la semana pasada.

“En una situación tan difícil, que me han dicho tantas cosas, yo no puedo hacerlo personal. Tú sí, la gente sí, pero yo no. No lo puedo hacer personal, y eso habla de respeto. Yo respeto a Pazita. No es que quiera parecer fariseo, en este momento tengo que mantenerme al margen por respeto a una mujer, a una madre de familia. Le he enviado una carta notarial pidiéndole que se retracte”, dijo Paco Bazán.



Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!



VIDEO RECOMENDADO