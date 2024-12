¿Paco Bazán renunció al celibato? Se le acabó la paciencia y dejó de rogar a su esposa

Paco Bazán se confesó ante Magaly Medina y dejó entrever que abandonó el celibato que se impuso para recuperar el amor de su esposa. La figura televisiva no descarta volver a enamorarse, pues ya renunció a la madre de sus hijos, luego de años de espera.

“He aprendido que uno tiene que quererse. Mucha gente pensaba que era por una persona, pero en nuestro caso era un bien mayor, que era la familia. Tenemos hijos pequeños”, dijo, para luego agregar que luchó hasta donde pudo por recuperar a su pareja y que finalmente aprendió a aceptar el rechazo cuando ya no había posibilidad de reconciliación.

No olvidemos que fue el mismo Bazán, quien repitió una y otra vez que había renunciado al sexo para lograr el perdón de su pareja, quien no le perdonó que tuviera un hijo fuera del matrimonio durante una breve separación entre ambos.

“Seré más terrenal. Voy a mundanizarme. He visto que esa roca está difícil. Si es verdad y he aprendido en este proceso largo, que uno tiene que aprender a quererse. Esto no quiere decir que le pongo fin a una lucha, creo haber hecho todo lo que está a mi alcance para reconstruir una familia”, comentó Paco.

El conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’ aprovechó para responder que es una decisión que pensó tomar por sus hijos: “Mucha gente pensaba que era por una persona, pero es por la familia. En un momento te golpeas tanto y hay tanto rechazo, que hay que quererse. (...) He meditado y reflexionado por mis hijos”.

“Uno tiene que saber cuándo es el momento de retirarse. Cuando ya diste todo de ti, ya luchaste, entonces te vas convencido de que diste todo por algo en lo que tú creías”, afirmó, para luego detallar que mantiene una buena relación con sus hijos.

El actor reveló detalles sobre el régimen de custodia compartida que mantiene con su exesposa Janice: “Tengo a mis hijos un mes conmigo y luego un mes con su mamá”.

NO DESCARTA ENAMORARSE

“Si algún día ocurre [una nueva relación], tendría que estar muy seguro de que con esa persona me voy a quedar. No le voy a presentar a mis hijos a una persona que sea de paso”, manifestó.

Paco Bazán informó que celebrará Navidad y Año Nuevo con sus hijos: “Voy a armar el tono en mi casa para los niños. Con villancicos como debe ser”.

