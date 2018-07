La periodista Milagros Leiva tuvo como invitada de su programa a la vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán , y quedó sorprendida ante la supuesta relación amorosa que hubo entre su compañero Paco Bazán y la ex voleibolista.

Antes de dar pase al bloque deportivo de ATV Noticias, Paco Bazán y Leyla Chihuán se mandaron indirectas que aumentaron los rumores de un presunto romance entre ambos. Por ello, Leiva los interrogó con insistencia.

"Hemos tenido una bonita amistad, la cual se conserva. ¿ Hubo romance? No se puede decir. Él no tiene memoria y nosotras tenemos demasiada dignidad", dijo la ex voleibolista.

Paco Bazán y Leyla Chihuán se refieren al supuesto romance entre ambos. (ATV Noticias)

En tanto, el ex futbolista lucía nervioso, pero no quiso dar detalles del tipo de relación que lo unía a la actual vicepresidenta del Congreso . Sin embargo, comenzó a bromear.

"Esa mano derecha con esa estrella, pega fuerte... ¡no sabes cómo pega!" , dijo Bazán generando risas en el set y Chihuán respondió: "No solo pega, Paco. Ya pues, por favor, respeta".