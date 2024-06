Paco Bazán y Jefferson Farfán continúan protagonizando diversos enfrentamientos con adjetivos de grueso calibre. Esta vez, el conductor de ATV volvió a generar controversia al burlarse de la presencia de Leao Butrón en el podcast “Enfocados”, programa digital conducido por el ‘10 de la Calle’ y Roberto Guizasola.

Poco después que se lanzara la promoción donde se anuncia al exguardameta de Alianza Lima como el invitado especial, el conductor deportivo tuvo una airada reacción ante las burlas del exarquero y la ‘Foquita’ sobre su carrera artística.

En el video, Leao Butrón presume su participación en diversas ediciones de la Copa América, provocando que Farfán empiece con sus comentarios irónicos. “Escucha ‘pisa paja’”, lo cual sería un mensaje a Paco Bazán.

Tras ello, el exguardameta se suma a las burlas contra el conductor de “El Deportivo en Otra Cancha”. “El otro también participó, pero del otro lado del televisor”, sostiene entre risas.

En la promoción también se observa el momento en que Roberto Guizasola le preguntó a Leao Butrón quien era mejor, él o Francisco Bazán. Esta pregunta desató la rápida reacción de Jefferson Farfán, quien dejó en claro que no lo invitará a su programa.

"Esa comparación no la hagan por el amor de Dios. No puede venir acá cualquier 'Pisa Paja'. No vas a venir ya", expresó.









¿Qué dijo Paco Bazán?

Ante las burlas de Jefferson Farfán y Leao Butrón, Paco Bazán sorprendió a los internautas al comentar la promoción del programa y le recordó a la ‘Foquita’ que fue víctima de una infidelidad.

Asimismo, ‘disparó’ contra el exguardameta recordándole el descenso de Alianza Lima a la segunda división en la temporada 2020.

"Harto picante en Encuernados con el super héroe 'capitán descenso'. No me la pierdo. Felicitaciones mi hermano, 'Cucurucho' y JF10 están en su prime. Lo mejor de lo mejor", escribió Paco Bazán.









