El último episodio del programa de YouTube ‘Enfocados’, donde el arquero Diego Penny fue entrevistado por Jefferson Farfán, ha generado una ola de controversias, destacándose un tenso enfrentamiento con el periodista deportivo Francisco Bazán.

Durante la entrevista, en la sección de ‘ping pong’ de Penny, Jefferson Farfán, conocido como la ‘Foquita’, se burló abiertamente de Bazán. Al mencionar el nombre del periodista, Farfán no ocultó su desdén y minimizó la carrera del exguardameta, lanzando fuertes declaraciones.

“No me jod..., no seas malo, pues, producción no sean malos, producción no hagan cojudeces, no lo he visto ni en la Videna, no lo he visto, te lo juro, nunca me he cruzado con él”, exclamó ‘Jeffry’ luego de que Roberto Guizasola mencionara el nombre de Francisco Bazán. Estas palabras encendieron la polémica y no tardaron en provocar una respuesta de Bazán.

El periodista, visiblemente molesto, no dudó en lanzar un desafío directo a Farfán. De manera sorpresiva, Bazán pidió a Guizasola, amigo de Farfán, que lo invite al programa ‘Enfocados’ para solucionar el tema cara a cara.

“Invítame pues, para solucionarlo, para vernos la cara y desahuevarnos, ahí en su cancha, voy de visita”, declaró Bazán, demostrando su disposición a confrontar la situación de frente.

La tensión entre Farfán y Bazán ha capturado la atención de la opinión pública, con seguidores de ambos lados opinando sobre la disputa. Algunos defienden la postura de Farfán, argumentando que sus comentarios fueron una broma en el contexto del programa, mientras que otros consideran que Bazán tiene derecho a sentirse ofendido y buscar una aclaración pública.





¿Cómo comenzó el enfrentamiento entre ‘Paco’ Bazán y Jefferson Farfán?

El periodista deportivo Francisco ‘Paco’ Bazán ha arrojado más luz sobre las razones detrás de su tenso enfrentamiento con el exfutbolista Jefferson Farfán, detallando que las diferencias entre ambos no son recientes y tienen un trasfondo personal.

Bazán reveló en su programa de televisión que a Farfán le habría molestado su crítica hacia los amigos del exjugador y, especialmente, los comentarios sobre la celebración del cumpleaños de su hijo menor. Según Bazán, estos comentarios han sido una fuente de fricción entre ellos desde hace tiempo.

“Se fueron a un yate y dije que no me parecía que era una fiesta para un niño de 15 años y que había que sufrir un poco más para conseguir las cosas. Desde ahí creo que hay un tema personal”, explicó el periodista, refiriéndose a una crítica que hizo sobre la lujosa fiesta de cumpleaños organizada por Farfán.





