Paco Bazán critica a 'chicos realitys': "Si después de tres años sigue en lo mismo, es un calabacito"

El ex futbolista y comentarista deportivo Paco Bazán criticó a los 'chicos realitys' que no buscan otras alternativas en su carrera.

" Cada uno construye su carrera. Si a un chico bonito de la calle le dicen para que ingrese a un reality, bacán. Pero si después de dos o tres años sigue en ese mismo reality y no se ha preocupado por aprender a hablar, expresarse o aprender algo más, entonces por supuesto que es un calabacito. Así de simple", mencionó.

Recordemos que Paco Bazán participó en el desaparecido reality 'Titanes' (2014), que conducía Vanessa Terkes y Tilsa Lozano. Luego fue el coconductor del programa 'El gran show'.

Ahora como conductor deportivo de ATV Noticias Edición Matinal, Bazán asegura que se encuentra muy tranquilo.

"Cuando me ofrecieron el bloque deportivo de ATV sabía que debíamos llegar a todo público, y como actor me ha sido muy fácil unir el entretenimiento a la información. N o importa si no sabes de deportes, ves el bloque y la vas a pasar bien", indicó.



