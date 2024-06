Luego de su polémica con la conductora de noticias Ely Yutronic, Paco Bazán vuelve a dar qué hablar luego de tener como invitado a Guaynaa en su programa ‘El Deportivo en otra cancha’.

Durante la entrevista, el comentarista deportivo le consultó sobre su aro de matrimonio al artista, quien lleva más de un año casado con la cantante Lele Pons, sobrina de Chayanne.

Grande fue su sorpresa cuando el intérprete de ‘Se te nota’ le dijo que no solía usar su sortija de bodas, por lo que le hizo algunas recomendaciones de fidelidad para proteger su matrimonio.

“Cantar mis canciones con una sortija de matrimonio es un poco raro, ¿no? Cuando salgo de trabajar me lo pongo”, contó el cantante puertorriqueño provocando la inmediata reacción de Paco Bazán.

“Póngansela todo el tiempo. La alianza es un pacto y simboliza la unión que han hecho ante dios y ustedes. Es importantísima, deben usarla. Es un escudo. Representa que tú eres de ella y ella es tuya y que los dos son uno solo”, enfatizó el conductor.





Paco Bazán marca distancia de Ely Yutronic

Paco Bazán sorprendió a sus seguidores al expresar su incomodidad por los comentarios que han surgido sobre su supuesta ruptura amical con Ely Yutronic, conductora del noticiero de ATV.

El presentador usó unos minutos de su programa de YouTube ‘CONSEÑAL TV’ para aclarar que no tiene una amistad con la conductora chilena, y que solo mantenían un vínculo estrictamente laboral.

“(¿Por qué se rompió la amistad?) Ahí va el tema, ¿De qué amistad hablan? (¿Hubo amistad?) No, ¿cómo puedes ser amigo de una persona que no conoces?”, dijo el exfutbolista de Universitario de Deportes.

El comentarista dijo sentirse afectado con las críticas en su contra y explicó que este tema no sólo está afectando a su familia sino también a las marcas que lo contratan como imagen.

“Yo he salido muy golpeado de esto de una manera muy injusta. Es un tema muy serio y no es joda porque han habido muchas cosas que han generado que a mí literal me saquen la mier... en redes sociales. Están afectado a mi familia, las publicaciones que hago con marcas comerciales, otros centros de trabajo, gente enferma que se compra un cuento, no es justo, me puse al medio de una situación, es increíble”, dijo el presentador.





