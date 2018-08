Después que se anunciara el fin de su relación con Alessandra Fuller , el actor argentino Pablo Heredia reapareció ayer en el concierto de Maluma y Marc Anthony.

En el concierto, el argentino se refirió por primera vez a la ruptura con la actriz y negó que hubo infidelidad.

"No, para nada. La relación se terminó muy bien, nada grave ni nada para quitarle el habla o pelearnos. Al contrario, la verdad nos queremos mucho y somos familia", dijo el actor a las cámaras de 'En boca de todos'.

Pablo Heredia también contó que aún mantiene contacto con la su ex pareja.

"Que no estemos más juntos no significa que no nos hablemos. Uno se puede separar, pero no pelearse con la persona que compartió tanto tiempo. 'Ale' es una súper buena persona", expresó

Pablo Heredia habló por primera vez del fin de su relación con Alessandra Fuller. (América TV)

El argentino añadió que le desea lo mejor a Alessandra Fuller. "Si hoy el camino no nos sigue acompañando, yo le voy a desear siempre lo mejor".

Finalmente, no descartó retomar su romance con su ex enamorada. "Nunca se sabe, el destino es el destino", indicó.