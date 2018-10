Pablo Heredia: "Me molestó muchísimo que me vinculen con Flavia Laos"

El actor argentino Pablo Heredia salió al frente para negar un romance con la actriz Flavia Laos.

"Me molestó muchísimo que me vinculen con Flavia Laos, porque es amiga de Alessandra (Fuller)... Todo por un programa de espectáculos que es amarillista. La gente no puede pretender que si tengo una amiga durante cuarto años no vaya a un concierto o no vaya a cenar. No puede ser que por estar caminando con una persona ya me tenga que vincular. No porque sea del sexo opuesto va a pasar algo", comentó .

En otro momento, el argentino contó que actuará en la segunda parte de la telenovela 'Ojitos hechiceros', que protagoniza Melissa Paredes y Sebastián Monteghirfo. Su personaje será 'Jano' , un cantante de cumbia que buscará llegar al éxito.



"Estoy muy agradecido con Michelle Alexander por darme trabajo, sobre todo en esta carrera en la que es muy difícil conseguir 'chamba'. He tenido muchos años sin trabajo, no todo es color de rosa en la vida. Esta carrera es una rueda, un día puedes estar arriba y otro abajo, hoy toca que me ilumine la vida", aseguró.



