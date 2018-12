Pablo Heredia aclaró la relación que tiene con Mayra Goni [FOTOS]

El actor argentino Pablo Heredia utilizó sus redes sociales para aclarar el tipo de relación que tiene con la actriz y cantante Mayra Goni , quien hace unos días confirmó el fin de su romance con el 'chico reality' Fabio Agostini.

Sus seguidores le preguntaban a cada momento sobre Mayra y él respondió: " Ella es mi amiga y siempre lo será, pese a quien le pese así será", declaró el actor argentino, de 39 años, en un video que colgó en su cuenta de Instagram Story.



Sin embargo, el actor de la telenovela 'Ven, baila, quinceañera', al parecer, se arrepintió de su publicación en su cuenta de Instagram y a los pocos minutos decidió eliminarlo de la red social ante el asombro de sus fans.

Cabe señalar que la ex pareja de Alessandra Fuller fue vinculado con la actriz luego de que ella publicara varios videos compartiendo momentos muy agradable con él.

Estas sospechas de un romance se incrementaron luego que Fabio Agostini le dejara un misterioso mensaje al argentino en su cuenta de Instagram. "Dame tu número de teléfono que quiero hablar contigo", escribió el español.

Asimismo, el español refirió en el programa 'Válgame, Dios' que Pablo Heredia no tiene códigos: "Si quieres preguntarle a alguien, puedes hacerlo a Pablo Heredia o a Nicola Porcella. Si Emilio no tenía códigos, estos son peores que Emilio. Mis amigos y yo nos respetamos y no nos hacemos cag... entre nosotros", señaló.

