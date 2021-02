Osvaldo Cattone nos ha dejado este lunes a los 88 años y su partida es sentida no solo por el mundo del espectáculo local, sino por un país en general que supo adoptar y querer a una persona que nos devolvió ese cariño con mucho talento.

Precisamente, parte de ese talento se debía a la claridad de sus pensamientos y reflexiones, como por ejemplo, la vez en la que meditó sobre la muerte en la última entrevista que le realizó El Comercio, en diciembre de 2020, a raíz de ‘El Rey se muere’, la obra con la que pretendía volver a su fiel Teatro Marsano antes que la cuarentena aparezca.

Recordemos que poco tiempo antes de la entrevista, Cattone venía de salir de UCI, donde estuvo internado por prostatitis. Consultado sobre el paralelismo entre el protagonista de ‘El Rey se muere’, quien en la obra había burlado la muerte, y él, quien había hecho lo mismo, el recordado director sostuvo:

“Una noche estando en UCI pensé mucho en la muerte. En mi testamento he puesto que me tienen que cremar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. Además porque te van a visitar un domingo, luego otro y luego te abandonan. ¿Para qué estar así? En cambio el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea. Pero en ese momento que estaba en cuidados intensivos dije no. ¿Sabés por qué? Porque soy un hombre sano, porque sentí que aún estaba vivo”.

