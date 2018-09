Osvaldo Cattone sobre dejar a su hijo de 8 meses: "Habré sido un canalla pero le hice un bien" [VIDEO]

Osvaldo Cattone , el reconocido director de teatro, contó una serie de episodios de su vida que pocos conocen, durante una entrevista con el periodista Beto Ortíz.

En la conversación, el argentino reveló que años atrás tuvo que contraer matrimonio con su pareja porque iban a tener un bebé. Tras el enlace, se distanció de su esposa e hijo, decisión que fue la mejor desde su perspectiva.

"Me obligaron (a casarme), mi padre italiano, su padre judío (...). Para poder subsistir hacía cine, radio, televisión y teatro... el chico alteraba mis planes. Yo quería estudiar el libreto y me decía mi mujer, que era en ese momento, hay que lavar los pañales (...). Yo dije basta. Habré sido un canalla, asumo todo lo que pasó, pero le hice un bien al chico", reveló.

Tras varios años, Cattone se reencontró con su hijo y sintió que éste se avergonzaba de él por su forma de vestir y su filosofía de vida. Sin embargo, admite que no pudo juzgarlo.

"Mi hijo era conservador y se avergonzaba de mí que tuviera 45 años en esos momentos y usara jeans, zapatillas. No puedo juzgarlo porque estoy fuera. Antes me hacía mal hablar de eso, al final de mi vida, ya no", agregó.

El director de 85 años estudió arte dramático en Italia, fue actor y director de teatro con alrededor de 200 montajes en su haber. También ha trabajado en radio y televisión y vive en el Perú desde hace 45 años.