Óscar Carrillo: “Deberían hacer una nueva versión de ‘Tatán’”

Con la seriedad y profesionalismo que lo caracteriza, el actor Óscar Carrillo hizo un alto en las grabaciones de la telenovela ‘Ojitos hechiceros’ para contar sus impresiones de su personaje ‘Manolo Gavilán’ y rememorar su protagónico en la miniserie noventera ‘Tatán’.

¿Cómo se siente por interpretar al director de orquesta de cumbia Manolo Gavilán, el ‘Morocho’, en la novela ‘Ojitos hechiceros’?

Es bacán porque tiene muchas curvas en su historia. Es un personaje muy diferente a los que hice, porque tuve papeles de villanos o buenos que fueron sólidos. Pero ahora el personaje es frágil, inseguro y no tiene muchos recursos para salir de la situación en la que está. Además, es intenso y ama a la mujer equivocada.

¿Cree que el personaje es uno de los más queridos u odiados por haberle quitado la novia a su hijo?

Existen opiniones divididas. Hay gente que le tiene afecto, lo ven con ternura y dicen: “¡Pobre, cómo sufre!”, “¡ojalá que se reconcilie con su familia!”, pero también hay otros que lo odian y dicen: “¡No puede ser tan tonto!”, “¡reacciona!, ‘Sabrina’ (Cielo Torres) es así (mala)”. Eso demuestra que la gente está comprometida con la telenovela.

¿Tiene alguna similitud con su personaje?

Yo creo que es su intensidad y la manera como se ahoga en un vaso de agua. A veces, cosas tan simples las convierto en algo grande y me ahogo en un vaso de agua.

¿Ha llegado a la depresión?

Ya no. Cuando era más joven, sí; pero ahora ya tengo más experiencia. Puedo diferenciar mejor las cosas, he aprendido a ver cuáles tienen importancia y cuáles no. Pero siempre tomo las cosas con intensidad.

¿Qué le parece el primer papel protagónico de Melissa Paredes en esta producción?

Melissa es una chica encantadora en escena y fuera de ella. Tiene una sonrisa impresionante, una mirada tierna y mucho apego con la gente. Es muy bacán trabajar con ella.

¿Qué opina de las críticas que ella tuvo al principio?

Eso es natural porque está empezando y todos empezamos duros. Hay actores que vienen de escuelas y otros no. En este mundo, es difícil saber cuál es el futuro de un actor.

¿Se alejó de los personajes de villano?

No. Yo acepto (papeles) dependiendo de lo que me ofrecen. El otro día conversaba con Melissa y quiere hacer de mala. Los malos suelen ser personajes más interesantes y divertidos.

¿Cómo cambió la televisión peruana desde que protagonizó la miniserie Tatán?

Ha cambiado la forma de producción. En esa época (que se hizo Tatán), los canales financiaban una producción de diez capítulos en cinco meses; en cambio, ahora le ofreces eso y te dicen: “¡Estás loco!”, ya que quieren hacer diez capítulos en diez días. Eso cambia la industria porque tienes que trabajar con más gente y mayor inversión por día.

¿Existe la posibilidad de que se realice una nueva versión de Tatán?

Creo que sí deberían hacer una nueva versión. Ya es tiempo. La versión de los 90 es icónica, tuvo mucho éxito y la gente hasta ahora la recuerda. No creo que sea conmigo. Yo sería el papá de ‘Tatán’.

¿Qué le parece la calidad de las películas peruanas?

Hemos mejorado bastante. La complejidad de los lenguajes ha ido mejorando mucho. Antes, notaba falencias en la narrativa de una película, pero esos problemas no existen por las ventajas del digital. Te permite hacer más cobertura. Lo último que hice fue la película Django: Sangre de mi sangre y en agosto se estrenará Sangra. Grita. Late!

¿Planea dirigir una cinta?

Me encantaría, pero primero debes tener claro algo que quieras decir y darle la forma de una historia. Me encanta el cine de fantasía, pero yo haría algo de corte realista, contar un suceso con historias de personas comunes y corrientes.

DATO

• Óscar Carrillo anunció que actuará en la reposición de la obra de teatro Misterio, que se estrenará en setiembre.