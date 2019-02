El huracán Yalitza Aparicio: De maestra a estrella de Hollywood [VIDEO]

Muchos se preguntan qué hará la actriz mexicana Yalitza Aparicio (25) una vez que se apaguen las luces del teatro Dolby de Los Ángeles de los Oscars . Unos dicen que será el inicio de su consolidación en Holywood, mientras que otros creen que volverá a las aulas, el lugar donde su vida transcurría con normalidad hasta hace tres años.

Una mañana de 2016, Yalitza, una profesora de prescolar, escuchó acerca de un casting en su localidad. La noticia habría pasado dentro de su apacible vida como un dato más sino hubiese sido por su hermana menor. Es que si las probabilidades de que alguien vaya a grabar a Oaxaca eran escasas, las que lleguen a Tlaxiaco, la localidad de Yalitza de apenas 40 mil habitantes, eran nulas. Su hermana, Edith —¿quién sabe si a regañadientes?— le pidió que la acompañara. Ella aceptó, felizmente.

Y cuando alguien dice que Yalitza ingresó por casualidad al cine no se equivoca. Lo que vino después es una serie de eventos que terminaron con ella en medio de una gran producción. Casi al llegar su hermana, quien estaba a punto de dar a luz, quedó indispuesta. Edith, entonces, le pidió a Yalitza que haga el casting por ella para no haber hecho el viaje en balde. La profesora tímida hizo la prueba. La noticia la sorprendería días después: había sido escogida para protagonizar la próxima película de Alfonso Cuarón.

Tres años después de haber comenzado aquel casting casual, Yalitza Aparicio —con solo una película en su portafolio— es una de las más fuertes candidatas a llevarse el Oscar a mejor actriz. No solo eso. ‘Roma’ , la cinta en la que participó, ha sumado 10 nominaciones.

RACISMO A LA MEXICANA

Con un Oscar encima, el premiado director mexicano Alfonso Cuarón tiene no solo el respeto en su país, sino también del mundo entero. El autor de éxitos como ‘Y tu mamá también’ y ‘Gravity’ es el artífice de ‘Roma’, la bella película en blanco y negro que ha puesto nuevamente en agenda el racismo y el clasismo existente en su país y en la región.

Apenas la vio, Cuarón supo que no se había equivocado. Yalitza Aparicio sería "Libo" (Liboria Rodríguez), su nana oaxaqueña cuya vida y azares inspira la trama de la película. En la cinta, Aparicio tomaría el nombre de Cleo. Ella lava, plancha, juega con los niños, limpia la caca del perro y baldea el piso. Luego solo duerme para levantarse y hacer lo mismo. Es la década del 70, pero puede ser el 2019.

La actuación de Yalitza le ha valido la nominación a Mejor Actriz en el Oscars. No es para menos. Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa McCarthy completan la terna de aspirantes.

Pero no solo eso. Revistas como Vogue y Vanity Fair la han colocado en las portadas de sus últimas ediciones. Yalitza ya no solo es una actriz, se ha convertido en una figura que demuestra lo diverso que es México y ha sido capaz de poner en jaque a los cánones de belleza.

Para desempeñarse en el papel de Cleo, Yalitza tuvo un ejemplo cercano: su madre, quien gracias a ese oficio la pudo críar junto con su hermana. Es pues una historia cercana, un retrato quizás. Yalitza proviene de un barrio pobre y siempre lo ha contado. Precisamente el día en que fue al casting se encontraba sin trabajo. No sabía ni siquiera quién era Alfonso Cuarón.

La actuación de Aparicio ha sido calificada como la mejor de 2018 por la revista Time, mientras The New York Times la incluyó en la lista de las más destacadas del año. Yalitza es un huracán.

"Esta es la primera vez que una persona ha logrado en una película ampliamente vista y difundida, la representación de una mujer indígena. Yalitza es tan increíblemente inteligente y sensible que entiende el valor simbólico de ella ahora mismo. Y no sólo lo hace con dignidad, sino con la convicción de compartirlo. Creo que ésta era una conversación que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Algunos siglos, de hecho", reflexionó Cuarón en una reciente entrevista.

Puede parecer un sueño, pero muchas veces todo esto ha sido una pesadilla para Yalitza. Por ejemplo, el galán mexicano Sergio Goyri la ha llamado “pinche india”, mientras que la diva Laura Zapata se rió de ella. Ambos, en el otoño de sus carreras, jamás pisaron una alfombra roja de los Oscars. En México se ha vuelto un deporte insultarla, confirmando lo que Cuarón expone en la cinta. El racismo está vivo.

Yalitza, Cleo, no ha respondido ningun ataque, acaso una prueba más de su grandeza.

Hoy Yalitza estará en la alfombra roja. Brillará porque ha hecho lo necesario para hacerlo y porque se lo merece. Su piel canela combinará con un lujoso traje que resaltará aún más su sonrisa dibujada. Sus mejillas brillantes pasearán con dulcura y su cabello negro se paseará entre los flashes.

Mientras muchos se preguntan qué pasará con ella una vez que acabe la ceremonia, otros continúan pensado en qué pasará con la Cleo y es lo mejor. El racismo y el trato a las empleadas domésticas han estado en la boca de un país que sirve de modelo para toda la región. Ahí reside el logro de Roma y, por supuesto, de Yalitza, la oaxaqueña de ojos redondos que esta noche brillará.