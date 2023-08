La artista Ornella Scarpati no oculta que es una fiel seguidora de ‘La Casa de los Famosos: México’. Incluso se animó a opinar sobre el supuesto romance que surgió entre Nicola Porcella y su compañera, Wendy Guevara.

“Me parece que está enamorado de Wendy, en el fondo se nota que está enamorado de ella y ella de él, es evidente, solo que a él le cuesta aceptar sus sentimientos, ya que Wendy fue hombre en algún momento”, dijo en conversación con el Diario Ojo.

Aclaró que no puede asegurar de que se trata de algo serio o de una simple atracción entre los competidores del reality mexicano.

“No sé si sea amor o solo un gusto muy fuerte, pero es algo muy fuerte”, expresó.

“Me llamaré Ornella”

El polémico personaje, que protagonizó una de las intervenciones policiales más controvertidas del 2020 por romper el distanciamiento social y el toque de queda por el Covid-19, reapareció en las redes sociales luciendo un radical cambio de imagen.

“Mi nuevo aspecto en redes sociales es el inicio de mi transición de género (...) no estoy utilizando hormonas porque siento que no las necesito, pero sí me voy a operar más adelante”, señaló día atrás en el Diario Ojo.