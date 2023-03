Edison Flores y Ana Siucho sorprendieron a sus seguidores de Instagram con una noticia impensada: serán padres luego de 2 años, cuando tuvieron a su pequeña Alba. La pareja de esposos tiene una sólida relación desde que el futbolista se encontraba en Universitario de Deportes, y ahora agrandarán su familia.

“¡¡¡Nuestra familia crece!!! No podemos estar más felices de por fin compartirles la noticia. Alba será la hermanita mayor. Ver por segunda vez la palabra ‘embarazada’ en la prueba se sintió como la primera vez, les juro. Ahora celebraremos todo de a cuatro. Qué bendición”, escribió Ana Siucho completamente emocionada por la novedad.

La médico confirmó que tanto ella como su esposo se encuentran a la expectativa de la llegada de su segundo bebé, del cual no saben aún el sexo. Sin embargo, Edison no publicó la fotografía de su esposa con la prueba de embarazo positiva. No obstante, si respondió al ‘post’ de su compañera.

Aunque el inicio de la relación con Siucho fue complicada para Orejas porque se trataba de la hermana de su compañero de equipo, rápidamente se enamoraron y empezaron una relación. Afortunadamente, Roberto Siucho no le guarda rencor a ‘Orejas’ y está de acuerdo con su relación.

