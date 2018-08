El manga de One Piece ya tiene 20 años de existencia, el anime celebrará su vigésimo aniversario recién el próximo año y lo hará con una nueva película por parte de sus creadores.



Monkey D. Luffy celebrará los 20 años del anime con un nuevo estreno cinematográfico, así lo anunció la web conocida como One-Piece.com, pero fue el periodista Greg Warner el que brindó las buenas nuevas desde su cuenta de Twitter.



Aún se desconocen más datos sobre la nueva película de One-Piece, pero es más que seguro que será todo un éxito a nivel mundial. Tampoco se conoce si la cinta será estrenada en los cines o en blu-ray casero.



Pero todos los fanáticos esperan que Eiichiro Oda, creador del manga original, vuelva a participar en la realización de la esperada película. Como se recuerda, One Piece, One Piece Film Z y One Piece Film Gold gozaron de bastante éxito en sus estrenos.



Los fanáticos del manga y el anime también indicaron que lo más seguro es que se trate de una historia autoconclusiva como las otras entregas de One-Piece para el cine.