One Direction: Niall Horan anuncia su primer álbum como solista

Niall Horan, de One Direction, anunció este viernes que pronto se lanzará su primer disco en solitario. El cantante de 24 años se estrenará con la producción que tiene por nombre 'Flicker'.

El último de los integrantes de One Direction en atreverse a convertirse en solista está muy emocionado con la nueva producción, la cual verá la luz el próximo 20 de octubre y será seguida de una gira por Estados Unidos y Canadá.

Con el anuncio, el joven irlandés presentó también 'Too Much To Ask', una romántica balada que formará parte de su álbum debut.

my new single and one of my favorites on the album " Too Much to Ask " is out at midnight EST . It's a very special song to me and I hope you like it Una publicación compartida por Niall Horan (@niallhoran) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 7:00 PDT

El tema fue producido por Greg Kurstin, productor que trabajó junto a Adele para lanzar su hit mundial 'Hello'.