Oliver Stone y las escandalosas fotos que prueban acoso sexual a Salma Hayek [FOTOS]

La prensa internacional no solo está haciendo eco de las denuncias por acoso sexual en contra de Oliver Stone, sino también de unas imágenes del cineasta estadounidense al lado de la actriz Salma Hayek.



En estas instantáneas, se observa al famoso realizador tocando a la actriz mexicana durante la presentación de su película 'Salvajes, en Londres.



Hayek intentaba quitarse las manos del director. "No me toques, Oli", le pedía la estrella azteca muy enfadada. A él no le importaba el pedido.



Patricia Arquette, ganadora del Oscar por 'Boyhood', aseguró recientemente que Stone la había acosado hace unos años y que incluso la desembarcó de un proyecto de película porque no cedió a sus pretensiones.



Carrie Stevens, actriz y conejita de la revista Playboy, también lo acusó de "manosearla" en una fiesta, cuando tenía 22 años.

"No hablaré de chusmeríos"

A Stone, al parecer, poco o nada le importan estas denuncias y hasta ha defendido al productor Harvey Weinstein, quien enfrente acusaciones de acosador sexual por diversas actrices de Hollywood.

"No es fácil lo que está pasando. No voy a comentar chusmeríos", afirmó hace poco.