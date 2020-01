Olinda Castañeda tras robo en casa de Tilsa Lozano: “Qué horrible y qué mala suerte tuvo”.

La modelo Tilsa Lozano denunció haber sido víctima de delincuentes que desvalijaron su casa llevándose entre joyas y objetos, valorizados en al menos, 150 mil dólares.

Sorpresivamente, ante esta situación, la también modelo con la que la popular ‘Tili’ mantiene una rivalidad por un lío amoroso, Olinda Castañeda, se ha mostrado solidaria con Lozano.

“Qué horrible y qué mala suerte tuvo. Eso no se lo deseo a nadie, porque es una invasión a la privacidad, esa gente invade tu hogar y una se siente insegura, vulnerada. Me pasó algo similar, pero en menos escala y, honestamente, no se lo deseo a nadie”, expresó para Trome.

Por otro lado, Castañeda aseguró que los dimes y diretes con Tilsa Lozano por haberla acusado de ser la responsable del fin de su relación con Jackson Mora, no es un motivo para desearle el mal.

“Una cosa son los problemas que tenemos y otra que le pase eso. Soy mamá, así como ella, por eso no voy a desearle el mal, y creo que las autoridades deberían poner más énfasis en el tema de la seguridad ciudadana”, aseguró en el mencionado diario.

INTERRUMPIRÁ ACTIVIDADES

Tilsa Lozano, jurado de ‘El artista del año’ anunció que interrumpirá sus tareas en televisión para dedicarse a trámites personales así como la denuncia en contra de los delincuentes que hurtaron en su vivienda.

“Suspenderé todas mis actividades laborales hasta el miércoles 22 de enero, estos días alejada me servirán para asimilar y organizar mi vida familiar post al incidente, así también cumplir con los trámites de documentación personal que se perdieron en el hecho, también estaré pendiente de las diligencias de esta denuncia”, precisó.