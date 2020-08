La modelo Olinda Castañeda reveló que desfiló para Gerald Oropeza, dueño del Porsche atacado en San Miguel e investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y narcotráfico.

Olinda Castañeda contó a diarios Trome y Ojo que fue llevada junto a otras modelos a un desfile por el cumpleaños de Gerald Oropeza, quien se hacía llamar 'Tony Montana'.

"Recién me entero de que este señor (Gerald Oropeza) está vinculado al narcotráfico, me llamaron porque dicen que hay fotos mías con él, pero es porque a mí me contrataron en 2014 para su fiesta de cumpleaños. No sabía que era una reunión privada porque me dijeron que era un evento público", afirmó Olinda Castañeda en entrevista con el diario OJO.

Olinda Castañeda agregó que Gerald Oropeza "pidió como regalo este desfile y nos eligió a cada una de nosotras, éramos cuatro en total. Supuestamente sus amigos hicieron la "chanchita" para este regalo".

Olinda Castañeda también contó al diario Trome que luego del desfile para Gerald Oropeza se fueron. "Ninguna se quedó. Me pareció raro que el desfile sea en una casa (en el club 'Laguna Mar'). Y para evitar problemas y malentendidos, nos fuimos todas".