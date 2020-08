Olinda Castañeda protagonizó una sesión fotográfica de infarto para la revista Cosas Hombre, en la que habló sobre su reciente experiencia como una de las ‘conejitas’ de la edición rumana de Playboy.

[Olinda Castañeda, irresistible tentación]

Olinda Castañeda contó que su camino a convertirse en una de las modelos más cotizadas de nuestro país fue difícil, ya que su padre era demasiado estricto con ella y no aprobaba su incursión en el mundo de las pasarelas. Por eso, decidió escaparse de su casa a los 18 años.

“En realidad, le agradezco a mi padre que haya sido tan estricto”, señaló a _Cosas Hombre la modelo y empresaria, que reveló que tras independizarse empezó a trabajar como asistencia de gerencia y que su primer sueldo fue de S/.500.

"Aunque no me habló por seis meses, irme a vivir por mi cuenta significó ganarme la vida, y eso me hizo madurar", añadió Olinda, quien comentó que su gran oportunidad en el mundo del modelaje se le presentó en el año 2006.

Fue durante un desfile de modas en las playas de Asia, donde ella estaba trabajando como anfitriona. Una de las modelos faltó a último minuto, y Olinda fue seleccionada para reemplazarla, con lo cual se ganó de inmediato un lugar propio en las pasarelas gracias a su belleza y sencillez.

En la actualidad, Olinda Castañeda tiene, junto a su pareja, una empresa llamada Kayma Producciones y su propia línea de bikinis llamada Camelia. Además, ha incursionado en la televisión al frente de un segmento de belleza en la edición del mediodía del noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión.

Olinda Castañeda habla sobre su vida en una sesión fotográfica de infarto. (Cosas Hombre)