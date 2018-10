Olga Tañón vuelve a Lima y ofrecerá concierto en diciembre

El regreso de la 'Mujer de fuego'. Olga Tañón regresa a Lima como parte de su nuevo tour The One & Only, donde recorrerá varios países de América Latina, entre otros. La reconocida cantante presentará un concierto el próximo 15 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

En las presentaciones del tour, la artista puertorriqueña incluirá todos los éxitos favoritos y los temas de su último álbum 'Olga Tañon y Punto', los cuales forman parte de la listas del Billboard.

Antes de su paso por la capital, Tañón, quien viene trabajando en su nuevo sencillo, cantará en Nueva York, Tampa, Orlando y Miami.

Los tickets para el concierto ya se pusieron a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.