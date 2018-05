‘Ojitos hechiceros’: Protagonistas se casarán esta noche [FOTOS]

Luego de sortear diversas dificultades, ‘Estrella’ y ‘Julio’ , personajes interpretados por Melissa Paredes y Sebastián Monteghirfo respectivamente, consumarán su amor y unirán sus vidas en una boda simbólica a orillas del mar.

Los protagonistas de ‘Ojitos hechiceros’ revelaron detalles de las grabaciones de esta escena. Melissa Paredes , se mostró entusiasmada por ver en pantallas la consolidación del amor entre ambos personajes. Sin embargo, no descartó que ocurra un evento desafortunado que le impida dar el sí definitivo.

“La boda fue emocionante, súper linda y romántica. Ojalá que el amor finalmente triunfe. Por ahí que algo o alguien impide la boda. Todos esperamos que este sea nuestro final feliz, pues ambos han pasado por un montón de circunstancias que les impedían estar juntos y ser felices, pero, al parecer, al fin lo lograron”, manifestó la ex Miss Perú .

Por su parte, Sebastián Monteghirfo señaló que, al igual que el público, espera disfrutar de la boda sin ninguna sorpresa. Asimismo, dijo que en la calle la gente reconoce su trabajo y lo felicita.

“Por fin estamos juntos y es un amor que nació de niños. Aún no sabemos qué va a pasar. Eso nos angustia un poco porque está Joao, Clarisa, y hasta la misma Sabrina… La gente en la calle me pide que deje de llorar y luche. El público está enganchado con este romance. Eso nos pone demasiado contentos ”, manifestó el actor que invitó al público a no perderse la novela a las 9:00 p.m. por América TV .